Аргентинский футболист Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры игрока в 36-летнем возрасте.

Бывший полузащитник сборной Аргентины в своем обращении поблагодарил аргентинский клуб Эстудиантес за возможность закончить карьеру на родине.

Хавьер Маскерано за свою карьеру защищал цвета аргентинского Ривер Плейта, бразильского Коринтианса, английских клубов Вест Хэм Юнайтед и Ливерпуль, испанской Барселоны, китайского Хэбэй Чайна Форчун и аргентинского Эстудиантеса.

Thanks for the legacy you have left in the world of football, and especially at Barça, @Mascherano. You will always be one of us. pic.twitter.com/u0CcWsYpoS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 15, 2020