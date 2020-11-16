Аргентинский футболист Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры игрока в 36-летнем возрасте.

Бывший полузащитник сборной Аргентины в своем обращении поблагодарил аргентинский клуб Эстудиантес за возможность закончить карьеру на родине.

— Пришло время закончить карьеру после всего, что произошло со мной за эти месяцы. Закончить сейчас — это наиболее верное решение. Я на 100% прожил свою профессию, отдавая ей все, что мог. Хочу поблагодарить Эстудиантесу за возможность вернуться в Аргентину, — говорится в обращении Маскерано.

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Хавьер Маскерано за свою карьеру защищал цвета аргентинского Ривер Плейта, бразильского Коринтианса, английских клубов Вест Хэм Юнайтед и Ливерпуль, испанской Барселоны, китайского Хэбэй Чайна Форчун и аргентинского Эстудиантеса.

Thanks for the legacy you have left in the world of football, and especially at Barça, @Mascherano. You will always be one of us. pic.twitter.com/u0CcWsYpoS — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 15, 2020

Вместе с каталонской Барселоной он по два раза становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубока УЕФА и Клубного чемпионата мира, пять раз побеждал в чемпионате Испании и столько же в Кубке Испании.

За сборную Аргентины он сыграл в 147 матчах, был финалистом чемпионата мира по футболу в 2014 году и четыре раза финалистом Копа Америка.

Источник: Estudiantes de la Plata