Просто роскошная ночь: звезда АПЛ Обамеянг со сборной Габона спали на полу в аэропорту

Сборная Габона, за которую выступает форвард лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг, провела ночь в аэропорту Гамбии.

Обамеянг на странице в Instagram рассказал, что его сборную в течение шести часов не выпускали из аэропорта Гамбии, куда они прибыли на игру группового этапа квалификации Кубка африканских наций.

После того, как команда из самолета попала в здание аэропорта, местные пограничники собрали паспорта национальной команды Габона и длительное время удерживали их в здании без каких-либо известий.

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В 2.30 ночи звездный футболист написал, что команда с 23.30 находится в аэропорту и их до сих пор не пускают в страну, где должна состояться игра.

Проверка затянулась почти до шести часов утра, поэтому габонская команда вынуждена была спать на полу аэропорта.

— Просто роскошная ночь в аэропорту. Хотелось бы знать, почему Гамбия несколько часов не отдает наши паспорта и держит в аэропорту? Мы что, заложники?, — написал Обамеянг в соцсети.

Около шести утра Обамеянг в сторис опубликовал снимок из автобуса, написав, что команда наконец попала в автобус.

— Наконец мы в автобусе, скоро увидимся. Спасибо за дополнительную мотивацию, Гамбия.











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16 ноября сборная Габона сыграет с Гамбией в рамках четвертого тура группового этапа квалификации Кубка африканских наций. Встреча начнется в 18.00 по киевскому времени.

После стартовых трех туров Габон является лидером квартета D, имея в активе семь очков, следом расположились Гамбия (6), Конго (3) и Ангола (1).

Источник: Aubameyang Pierre-Emerick