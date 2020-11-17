Испания – Германия – 6:0.

В рамках шестого тура элитного дивизиона Лиги наций сборная Испании розгромила сборную Германии на своем поле.

Матч, который состоялся 17-го ноября на Олимпийском стадионе в Севилье, завершился со счетом 6:0.

Первый тайм – уже разгром

Уже в первом тайме испанцы устроили разгром, забив три сухих мяча.

Открыл счет Мората, забив на 17-й минуте головой после подачи Руиса. 1:0.

На 33-й минуте отличился Торрес, который отлично сыграл на подборе после удара Ольмо. 2:0.

Еще пять минут первой половины встречи и счет уже был разгромным. Руис отличным ударом головой забил в правый угол ворот после подачи углового. 3:0.

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Второй тайм – над немцами поиздевались

Во втором тайме сборная Испании сделала счет неприличным, забив еще три гола.

Продолжил дело команды своим дублем Торрес, когда на 55-й минуте нанес изумительный удар точно в правый угол ворот. 4:0.

Тот же футболист записал на себя хет-трик на 71-й минуте – первый в карьере. 5:0.

Шестой гол забил за испанцев Оярсабаль, который с близкого расстояния вколотил мяч в сетку. 6:0.

Матч Швейцария — Украина в Лиге наций отменен

Матч Швейцария — Украина в Лиге наций, который был запланирован на 17 ноября, не состоится.

Такое решение принял УЕФА после того, как швейцарские власти отправили всю украинскую делегацию на карантин, а украинский футбольный орган заявил, что не имеет другой команды на матч.