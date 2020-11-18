Сборная Сербии принимала команду России в рамках матча заключительного, шестого, тура Лиги наций УЕФА в дивизионе В.

Встреча состоялась на стадионе Райко Митича в Белграде и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

Гости могли открыть счет уже на первой минуте матча, но Антон Заболотный попал в перекладину. А вот хозяева поля возможность первыми размочить счет в матче не упустили. На десятой минуте матча Неманья Радоньич закрутил мяч в девятку ворот российского голкипера.

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Через 15 минут сербы удвоили счет в матче после того, как Лука Йович головой пробил после навеса от Младеновича.

Перед свистком на перерыв хозяева поля довели счет до разгромного. Сначала свое имя на табло записал Душан Влахович, а четвертый гол снова головой забил Йович, оформив дубль.

Составы команд

Сербия: Гудель, Йович, Максимович (Гаринович), Миленкович, Митрович А., Митрович С., Младенович, Райкович, Радоньич (Влахович), Ристич, Спаич.

Россия: Гилерме (Джанаев), Джикия, Дивеев (Евгеньев), Ерохин, Жирков, Заболотный, Караваев, Кузяев, Миранчук Ал. (Мостовой), Миранчук Ан. (Обляков), Оздоев.

Поражение от сербов не позволило россиянам повыситься в классе, ведь команда Чечесова в третьей группе Лиги В финишировала второй с восемью очками. А вот Венгрия, которая стала лидером квартета, следующий сезон турнира проведет в элитном дивизионе.

Отмена матча Швейцария — Украина

Матч Швейцария — Украина отменили из-за того, что всю делегацию национальной команды Украины перевели на карантин.

Решение объявили представители УЕФА.

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