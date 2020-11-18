В Германии нашли замену Леву после позорных 6:0 от Испании

Немецкий наставник мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик может заменить своего соотечественника Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии.

По информации издания Bild, Немецкий футбольный союз рассматривал кандидатуру Флика еще прошлым летом и он является приоритетным вариантом, чтобы возглавить Бундесманшафт. Коуч мюнхенцев опережает в этой гонке главного тренера английского Ливерпуля Юргена Клоппа.

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Однако, точно известно, что во время чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2021 году, руководить немецкой командой будет Йоахим Лев. Изменение главы сборной возможно только после Евро.

Несмотря на поражение от Испании со счетом 6:0 директор национальных сборных Германии Оливер Бирхофф подтвердил, что НФС пока не планирует разрывать контракт с Левом.

— Этот результат ничего не меняет, мы полностью доверяем тренеру, — сказал он в комментарии телеканалу ARD.

60-летний Йоахим Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года, а его действующий контракт рассчитан до 2022 года. Под руководством Лева Бундесманшафт выиграла чемпионат мира в 2014 году и Кубок конфедераций в 2017 году.

Поражение на Олимпийском стадионе в Севилье в шесть безответных мячей для немцев стало крупнейшим в истории в официальных матчах. А вот самое крупное поражение в истории Бундестим случилось более ста лет назад, а именно в 1909 году в товарищеской игре против сборной Англии, которая завершилась со счетом 9:0.