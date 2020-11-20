В Румынии футболист забил ударом скорпиона

В матче третьего дивизиона Румынии между командами Штинца Мирослава и Пашкань футболист забил один из самых красивых голов текущего сезона в Европе.

Ударом скорпиона отличился 22-летний хавбек Штинца Мирослава Роберт Асавоаи, который замкнул навес с левого фланга.

Robert Asăvoaei, remember the name Just wait for it….pic.twitter.com/wCHQLvv8gz — COPA90 (@Copa90) November 19, 2020

Гол-шедевр от Асавоаи поставил точку в матче, а его команда одержала победу над соперником со счетом 4:0.

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Местные СМИ уже назвали результативный удар 22-летнего полузащитника лучшим голом века.

Победа над Пашкани позволила Штинце Мирославе закрепиться в лидерах турнирной таблицы третьего дивизиона Румынии после десяти туров. А вот Пашкань находится на последней строчке в чемпионате.

Лучший гол в истории ЛЧ

Журнал France Football назвал гол французского форварда Зинедина Зидана в ворота леверкузенского Байера в финале Лиги чемпионов-2001/02 лучшим мячом в истории турнира.

Мадридский Реал тогда победил со счетом 2:1, а Зидан забил победный мяч на 45 минуте — после навеса Роберто Карлоса француз в касание пробил слета левой ногой точно в верхний угол ворот.