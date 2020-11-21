Церемония вручения наград The Best от ФИФА состоится 17 декабря. В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, церемонию проведут в онлайн-режиме.
Голосование за лучших в рамках 11 категорий будет проходить с 25 ноября по 9 декабря.
Среди других награды вручат лучшему футболисту, лучшей футболистке, лучшим голкиперам и тренерам.
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Премия Золотой мяч
В 2020 году издание France Football не будет вручать индивидуальную награду Золотой мяч лучшему футболисту планеты.
Такое решение приняли впервые с 1956 года, когда была основана награда. Причиной отмены в France Football называют отсутствие справедливых условий для определения победителя из-за паузы в футболе, отмены нескольких чемпионатов и переноса ряда крупных турниров.
Источник: FIFA