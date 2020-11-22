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Факты / Спорт
Валентина Летяк |

Рекорд Европы: украинец Романчук победил в заплыве на 800 м

Украинец Михаил Романчук установил рекорд Европы по плаванию на дистанции 800 м вольным стилем.

Пловец победил в финальном заплыве ISL в Будапеште с результатом 7:25.73.

Предыдущий рекорд принадлежал олимпийскому чемпиону 2012 года — французу Яннику Агнелю (07:29.17).

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Кроме того, благодаря этой победе Романчук попал в топ-10 лучших результатов на 800 м вольным стилем за всю историю и сейчас занимает в рейтинге второе место, уступив легендарному Гранту Хакетту (07:23.42 — в 2008 году).

Два года назад Михаил Романчук победил на чемпионате мира по плаванию в китайском Ханчжоу.

Тогда он установил новый рекорд на короткой воде — 14.09,14 минут.

Источник: Федерация плавания Украины

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