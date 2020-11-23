Бывший футболист киевского Динамо, итальянского Милана и лондонского Челси, а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко претендует на звание лучшего игрока XXI века.

Шевченко вошел в список претендентов на звание Globe Soccer Awards по версии Европейской ассоциации клубов (ECA) и Европейской ассоциации футбольных агентов (EFAA).

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Кроме украинца на награду претендуют еще 27 звезд футбола: Андреа Пирло, Кака, Икер Касильяс, Зинедин Зидан, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Роналдиньо, Мохаммед Салах, Роберт Левандовски, Златан Ибрагимович, Лука Модрич, Джанлуиджи Буффон, Арьен Роббен , Криштиану Роналду, Серхио Рамос, Дэвид Бекхэм, Андрес Иниеста, Стивен Джеррард, Хави, Неймар, Луиш Фигу, Франческо Тотти, Фабио Каннаваро, Роналдо, Фрэнк Лэмпард и Филипп Лам.

Церемония вручения награды состоится 27 декабря. Тогда же определятся лауреаты наград лучших игроков 2020 года и лучшего клуба за последние 20 лет.

Сейчас лидером голосования является египетский форвард Ливерпуля Салах, который имеет 32% голосов, вторым идет нападающий Ювентуса Криштиану Роналду (30%), а на третьем месте капитан Барселоны Лионель Месси (18%).

Состоянию на 23 ноября Шевченко набрал 1% голосов. Проголосовать за своего фаворита можно на сайте Globe Soccer Awards.