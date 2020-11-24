В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2002/21 киевское Динамо будет принимать каталонскую Барселону. Встреча состоится 24 ноября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру можно будет посмотреть на российском канале Матч! Футбол 1.

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В повторе игру можно будет посмотреть 25 ноября в 2.40 и 11.20 на канале Футбол 2, а также о 16.50 на Футбол 1.

Это будет десятая игра команд в истории. Последний раз они встречались в этом месяце на Камп Ноу в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Тогда домашнюю победу со счетом 2:1 одержал каталонский клуб.

В другом матче квартета G итальянский Ювентус на стадионе Ювентус Стэдиум в Турине примет венгерский Ференцварош. Игра начнется в 22.00.