Динамо во вторник, 24 ноября, проведет матч в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21, в котором подопечные Мирчи Луческу на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против каталонской Барселоны. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Рональда Кумана. На победу Барселоны принимают ставки с коэффициентом 1.65. Успех украинского клуба оценивают в 5.20. Ничейный результат встречи — 4.20.

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На то, что блаугранас первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.48, а на бело-синих — 2.65.

Матч доверили судить словенской бригаде арбитров во главе с рефери Матеем Югом. Ему будут ассистировать соотечественники: Матей Жунич и Роберт Вукан. Обязанности четвертого рефери исполнит Нейц Казатович.

Для команд это будет десятая встреча в истории. Впервые они сыграли в апреле 1992 года в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Тогда победу со счетом 2:0 одержал каталонский клуб. Последний раз Барса и Динамо встречались в этом месяце в третьем туре ЛЧ на Камп Ноу — тогда минимальную победу со счетом 2:1 праздновали каталонцы. В составе бело-синих отметился Виктор Цыганков.

В другом матче квартета G итальянский Ювентус на стадионе Ювентус Стедиум в Турине примет венгерский Ференцварош. Игра начнется в 22.00.