Манчестер Сити разработал для Месси 10-летний контракт

Руководство английского Манчестер Сити не теряет надежду подписать звезду каталонской Барселоны Лионеля Месси.

Холдинг City Football Group, который владеет клубом из Манчестера, разработал для аргентинского футболиста 10-летний план продолжения карьеры.

Сначала Месси несколько сезонов будет защищать цвета Манчестер Сити как игрок, а затем сможет присоединиться к одному из восьми клубов мира, которыми обладает холдинг. Это футбольные клубы США (Нью-Йорк Сити), Австралии (Мельбурн Сити) или Японии (Йокогама Ф.Маринос).

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После завершения спортивной карьеры Лео предложат должность посла Манчестер Сити.

Потенциальный трансфер игрока в Манчестер может состоятся уже в январе 2021 года.

В текущем сезоне за каталонский клуб Месси принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

Летом 2020 года Лионель Месси пытался разорвать контракт с Барселоной. Футболист сообщил руководство блаугранас по факсу, но клуб отказался его отпускать. Аргентинец хотел воспользоваться опцией в контракте, который позволяет разорвать соглашение в одностороннем порядке после завершения сезона.

Действующий контракт 33-летнего игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года.