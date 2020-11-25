Гимнаст из КНДР сбежал в Южную Корею, перепрыгнув через трехметровый забор

Гимнаст из Северной Кореи бежал из страны в Южную Корею. Для этого спортсмен использовал шест для прыжков.

Известно, что беглецу около 20 лет и он профессионально занимался спортивной гимнастикой. Мужчина перепрыгнул перепрыгнул через трехметровый забор и преодолел заминированную полосу в демилитаризованной зоне.

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Побег произошел еще в начале ноября. После пересечения границы спортсмен некоторое время бродил по лесу, а потом его нашли южнокорейские солдаты.

По информации издания The Korean Herald, чтобы доказать властям Южной Кореи свою версию с бегством, спортсмен снова воспользовался похожим шестом и продемонстрировал свои навыки несколько раз.

Сейчас беглец находится под следствием, но власти Южной Кореи готовы ему поверить, ведь юноша находится в хорошей физической форме и множество фактов свидетельствуют о его правоте.

Теперь охранную систему Южной Кореи критикуют за то, что на мужчину не отреагировали датчики, а его самого длительное время искали военные.

Интересно, что военное подразделение Южной Кореи, который контролирует этот отрезок границы уже не в первый раз запоздало реагирует на проникновение северокорейского гражданина. В 2012 году солдат КНДР незаметно спустился на южнокорейскую территорию, которая находиться под юрисдикцией этого же подразделения.

Источник: The Korean Herald