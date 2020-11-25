Президент Аргентины объявил трехдневный траур по Марадоне

В Аргентине объявили трехдневный национальный траур после известия о смерти Марадоны.

О трауре в связи со смертью легенды аргентинского футбола, которого многие считают одним из величайших игроков в истории футбола, объявил президент страны Альберто Фернандес.

Смерть Марадоны

Диего Марадона умер в среду от сердечного приступа, сообщил его адвокат.

Как писали аргентинские СМИ со ссылкой на близких бывшего футболиста, у Марадоны сердечный приступ случился в его доме на окраине Буэнос-Айреса.

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60-летний аргентинец недавно столкнулся с проблемами со здоровьем и несколько недель назад перенес экстренную операцию на головном мозге в связи с обнаружением у него субдуральной гематомы.