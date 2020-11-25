Интер — Реал Мадрид: смотреть видео и обзор матча Лиги Чемпионов 2020/2021

Интер — Реал Мадрид — 0:2
Голы: Азар (6, пенальти), Родриго (59)
Интер: Ханданович, Шкриниар, где Врэй, Бастони (Д’Амброзио, 46), Хакими (Санчес, 64), Барелла, Гальярдини (Сенси, 77), Видаль, Янг, Лукаку (Ериксен, 87), Мартинес (Перишич, 46).
Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Мэнди, Модрич, Кроос, Едегор (Каземиро, 58), Лукас, Мариано (Родриго, 59), Азар (Винисиус Жуниор, 77).
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
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В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Интер принял испанский Реал Мадрид. Игра прошла без зрителей на стадионе Джузеппе Меацца в Милане.
Матч начался с атак Интернационала. Но во время контратаки ”сливочных” на 6 мин, Николо Барелла сбил нападающего. Арбитр указал на 11-метровый, который реализовал Эден Азар.
На 59 мин Лукас выполнил прострел в штрафную, где Родриго прострелил в ворота Интера. Мяч срикошетил в Ашрафа Хакими и залетел в ворота Интера.
Матч Боруссия-Шахтер
Мёнхенгладбахская Боруссия принимала донецкий Шахтер в матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча состоялась в Менхенгладбахе на стадионе Боруссия Парк и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.
После четвертого тура Боруссия набрала восемь очков и занимает первое место в квартете B, у Шахтера четыре пункта и третье место.
Реал находится на второй строчке, а Интер — последний в группе В.