Интер — Реал Мадрид: смотреть видео и обзор матча Лиги Чемпионов 2020/2021

Интер — Реал Мадрид — 0:2

Голы: Азар (6, пенальти), Родриго (59)

Интер: Ханданович, Шкриниар, где Врэй, Бастони (Д’Амброзио, 46), Хакими (Санчес, 64), Барелла, Гальярдини (Сенси, 77), Видаль, Янг, Лукаку (Ериксен, 87), Мартинес (Перишич, 46).

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Мэнди, Модрич, Кроос, Едегор (Каземиро, 58), Лукас, Мариано (Родриго, 59), Азар (Винисиус Жуниор, 77).

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Читайте: Вернули счет 23-летней давности: обзор испанских СМИ после матча Динамо — Барселона

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Интер принял испанский Реал Мадрид. Игра прошла без зрителей на стадионе Джузеппе Меацца в Милане.

Матч начался с атак Интернационала. Но во время контратаки ”сливочных” на 6 мин, Николо Барелла сбил нападающего. Арбитр указал на 11-метровый, который реализовал Эден Азар.

На 59 мин Лукас выполнил прострел в штрафную, где Родриго прострелил в ворота Интера. Мяч срикошетил в Ашрафа Хакими и залетел в ворота Интера.

Матч Боруссия-Шахтер

Мёнхенгладбахская Боруссия принимала донецкий Шахтер в матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча состоялась в Менхенгладбахе на стадионе Боруссия Парк и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

После четвертого тура Боруссия набрала восемь очков и занимает первое место в квартете B, у Шахтера четыре пункта и третье место.

Реал находится на второй строчке, а Интер — последний в группе В.