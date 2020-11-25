В Буэнос-Айросе умер Диего Марадана — самый известный аргентинский футболист. Причиной смерти бывшего 60-летнего спортсмена стала внезапная остановка сердца.

Марадона вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира по футболу в 1986 году. На клубном уровне играл в итальянской Серии А за Наполи. Также он выступал за аргентинские клубы, испанскую Барселону и Севилью.

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В 1986 году во время четвертьфинала чемпионата мира по футболу аргентинец забил Англии гол левой рукой. Арбитр встречи засчитал гол, потому что считал, что мяч забито головой. С того времени Диего стали называть рука Бога.

— Мечтаю забить Англии еще, только на этот раз правой рукой, — заявил Диего в октябре в интервью местным журналистам.

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В том же матче Марадона забил лучший свой гол, обыграв пол команды англичан. Его в 2002 году был признан лучшим голом всех чемпионатов мира.

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Топ-10 голов Марадоны смотрите здесь:

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Смерть Марадоны

Диего Марадона 25 ноября перенес кардиореспираторной синдром дома.

Несколько машин скорой помощи приехали, чтобы оказать ему помощь, но спасти легендарного аргентинского футболиста не удалось.

Смерть Диего Марадоны подтвердил его личный агент Матиас Мория.