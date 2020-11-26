Пользователи социальной сети Twitter начали массово оплакивать американскую певицу Мадонну, спутав ее с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

25 ноября в своем доме в Аргентине скончался один из лучших игроков XX века Диего Марадона.

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Однако, немало фанатов каким-то образом перепутали фамилию звезды футбола с именем 62-летней поп-дивы.

— Печально просыпаться с новостью о том, что этой ночью умерла Мадонна. Material Girl — один из моих любимых альбомов всех времен. Покойся с миром, — написал один из пользователей.

Большинство пользователей ограничились просто кратко: Покойся с миром, Мадонна. А некоторые пошли дальше и оплакивая Мадонну, добавили к своим постам фото другой певицы Леди Гаги.































Пользователи Twitter “похоронили” певицу Мадонну, спутав ее с Марадоной / 8 фотографий

Смерть Диего Марадоны

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет в своем доме в Сан-Андресе в районе Нордельта.

25 ноября к его дому прибыло девять машин скорой помощи, но медики не смогли реанимировать игрока. Причиной смерти футболиста стала внезапная остановка сердца.

Последний раз Марадона появлялся на публике 30 октября во время матча первого тура чемпионата Аргентины, когда его команда Химнасия и Эсгрима встречалась с Патронато (3:0).