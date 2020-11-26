Мировые лидеры и звездные спортсмены оплакивают легенду аргентинского футбола Диего Марадону, который умер в возрасте 60 лет.

Спортсмен, бывший капитан национальной сборной страны, который считается одним из лучших игроков всех времен, умер от сердечного приступа в среду, 25 ноября, через две недели после выхода из больницы в Буэнос-Айресе после операции на головном мозге.

После известия о смерти Диего Марадоны президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный национальный траур.

Известные спортсмены и другие знаменитости почтили память покойной звезды.

Футболист Криштиану Роналду поделился общей фотографией с Марадоной.

— Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением, — написал он на португальском.

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Английская бывшая футбольная звезда Дэвид Бекхэм назвал Марадону “чистым гением”:

— Он был тем, кто играл с пристрастием, духом и был не чем иным, как чистым гением. Я был так рад встретить Диего, и мы все за ним будем скучать, — написал Бекхэм.

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— Однажды мы вместе ударим в мяч на небесах, — сказал бразильская легенда футбола Пеле журналистам.

Со своей стороны бывшая звезда французского футбола Мишель Платини отметил, что “исчезла часть нашего прошлого”.

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Футболист Лионель Месси назвал день смерти Марадоны печальным днем ​​для Аргентины и футбола.

— Он оставил нас, но не ушел, потому что Диего вечен. Со мной останутся все те замечательные моменты, которые я пережил с ним. Мои соболезнования его семье и друзьям, — написал Месси.

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Премьер Испании Педро Санчес посочувствовал футболу, который потерял одну из своих легенд. Как известно, Марадона выступал за Барселону.

— Нас оставил один из лучших игроков в истории аргентинец Диего Армандо Марадона. Своей левой (Марадона часто играл с левой ноги) ты воплощал мечты нескольких поколений. Навеки мальчишка, — написал Санчес.

На смерть футболиста откликнулся и председатель Кабинета министров Италии Джузеппе Конте. Часть футбольной карьеры Марадоны прошла именно в Италии: он играл за Наполи.

— Весь мир скорбит в связи со смертью Марадоны. Его талант непревзойденный. Он оставил неизгладимый след в истории футбола. Прощай, чемпион, — написал Конте.

Фото: leomessi