Рейтинг ФИФА: сборная Украины осталась в топ-25 и улучшила свое положение

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.

По состоянию на 26 ноября сборная Украины продолжает находиться в топ-25 рейтинга и поднялась на один пункт. Теперь подопечные Андрея Шевченко занимают 23-ю строчку.

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Топ-5 рейтинга ФИФА остается без изменений: Бельгия идет первой, следом расположились Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

Соперники сборной Украины на Евро-2020 занимают следующие позиции: сборная Нидерландов опустилась на два пункта и теперь 15-я, Австрия (25) поднялась на две строчки, также улучшила свое положение Северная Македония, которая теперь 65-я в рейтинге.



















Несмотря на поражения: Украина поднялась в рейтинге ФИФА / 5 фотографий

В топ-50 наибольшего прогресса достигла команда Парагвая (35), которая поднялась на пять пунктов, а наибольший регресс у сборной Румынии (44), которая упала сразу на десять строчек.

Во время последнего международного сбора в 2020 году сборная Украины уступила команде Польши в товарищеском матче со счетом 2:0, а также Германии (3:1) в Лиге наций. Матч против Швейцарии, который был запланирован на 17 ноября, не состоялся из-за решения врача кантона Люцерн, который отправил украинскую делегацию на карантин.

Решение УЕФА по матчу Швейцария — Украина

УЕФА во время онлайн-заседание, которое состоялось 25 ноября, принял решение присудить сборной Украины техническое поражение со счетом 3:0.

Украинская ассоциация футбола сообщила, что планирует обжаловать решение комитета УЕФА в спортивном арбитражном суде в Лозанне.