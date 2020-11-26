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Факты / Спорт
Євгенія Шапоренко |

Сотрудник похоронного бюро сделал селфи с гробом Марадоны и лишился работы

Сотрудник похоронного бюро Sepelios Pinier сделал селфи рядом с телом Диего Марадоны в гробу.

Мужчина сфотографировался рядом с гробом, подняв палец вверх, а затем снимок попал в сеть.

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Сотрудник бюро должен был подготовить тело футболиста к похоронам. Владелец похоронного бюро Sepelios Pinier подтвердил, что мужчину уже уволили с работы.

Фото в сети вызвало гневный отклик со стороны пользователей.

Смерть Марадоны

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет в своем доме в Сан-Андресе в районе Нордельта.

25 ноября к его дому прибыло девять машин скорой помощи, но медики не смогли реанимировать игрока. Причиной смерти футболиста стала внезапная остановка сердца.

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