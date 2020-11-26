Сын Марадоны попал в реанимацию

Диего Марадона-младший, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, находится в реанимации.

Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter и добавил, что коронавирус у сына Марадоны привел к осложнениям.

Также журналист сообщил, что Диего Марадона-младший узнал о смерти отца от представителя желтой прессы, который позвонил ему, чтобы узнать реакцию.

Читайте: Блестящий на поле, но скандальный в жизни: биография Диего Марадоны

Марадона умер

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона, которого многие считают одним из величайших игроков в истории игры, умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. В Аргентине объявлен трехдневный траур.

Фото: diegomaradonajunior