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Факты / Спорт
Віталій Плахта |

Сын Марадоны попал в реанимацию, где узнал о смерти отца

Диего Марадона-младший, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, находится в реанимации.

Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter и добавил, что коронавирус у сына Марадоны привел к осложнениям.

Также журналист сообщил, что Диего Марадона-младший узнал о смерти отца от представителя желтой прессы, который позвонил ему, чтобы узнать реакцию.

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Сын Марадоны попал в реанимацию

Марадона умер

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона, которого многие считают одним из величайших игроков в истории игры, умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. В Аргентине объявлен трехдневный траур.

Фото: diegomaradonajunior

Фото: Dreamstime

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