PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Віталій Плахта |

СМИ рассказали о последних словах Марадоны перед смертью

Последними словам Диего Марадоны перед смертью были: “Я чувствую себя плохо”.

Об этом сообщили аргентинские СМИ со ссылкой на близких экс-футболиста.

Марадона во время завтрака сказал племяннику Джонни Эспозито, что он чувствует себя плохо и собирается снова лечь.

Медсестра, которая ухаживала за Марадоной после его возвращения из больницы после операции на головном мозге, позвонила в скорую помощь.

Но было уже поздно, и бывший футболист уже был мертв на момент прибытия медиков.

Читайте: Сын Марадоны попал в реанимацию, где узнал о смерти отца

Причина смерти Марадоны

Футбольная суперзвезда Аргентины Диего Марадона умер в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

В начале этого месяца Марадона прошел успешную экстренную операцию на головном мозге из-за субдуральной гематомы.

Источник: Mirror

Фото: Dreamstime

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх