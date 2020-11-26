СМИ рассказали о последних словах Марадоны перед смертью

Последними словам Диего Марадоны перед смертью были: “Я чувствую себя плохо”.

Об этом сообщили аргентинские СМИ со ссылкой на близких экс-футболиста.

Марадона во время завтрака сказал племяннику Джонни Эспозито, что он чувствует себя плохо и собирается снова лечь.

Медсестра, которая ухаживала за Марадоной после его возвращения из больницы после операции на головном мозге, позвонила в скорую помощь.

Но было уже поздно, и бывший футболист уже был мертв на момент прибытия медиков.

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Причина смерти Марадоны

Футбольная суперзвезда Аргентины Диего Марадона умер в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

В начале этого месяца Марадона прошел успешную экстренную операцию на головном мозге из-за субдуральной гематомы.