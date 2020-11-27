Судьба матча должна решаться на поле: Шевченко о техническом поражении

У Украины было достаточно здоровых футболистов чтобы сыграть против Швейцарии.

Сборной Украины присудили техническое поражение 0:3 в несыгранного матча в Лиге наций.

— Судьба футбольного матча должна решаться на поле. Я не собираюсь обсуждать решение, которое принято УЕФА. Правильное оно или нет. Я считаю, что такие матчи должны решаться на поле, — заявил главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

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Он добавил, Украина была готова выйти на поле.

— Сборная приехала тем составом, который мы могли заявить на тот момент из здоровых игроков. У нас были негативные тесты у большинства, было достаточно игроков, чтобы провести этот матч, — отметил Шевченко.

Техническое поражение

УЕФА 25 ноября принял решение присудить сборной Украины техническое поражение со счетом 3:0.

Апелляционный орган УЕФА принял решение объявить матч Лиги наций УЕФА 2020/21 между Швейцарией и Украиной, который должен был быть сыгран 17 ноября 2020 года, проигранным для сборной Украины.

В заявлении говорится, что Украина несет ответственность за то, что матч не состоялся.

Украинская ассоциация футбола сообщила, что планирует обжаловать решение комитета УЕФА в спортивном арбитражном суде в Лозанне.