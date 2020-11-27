Европейский отбор на ЧМ-2022: ФИФА утвердила составы корзин для жеребьевки

Международная федерация футбола опубликовала на своем сайте утвержденные составы корзин для жеребьевки квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре, который состоится в 2022 году.

Распределение корзин состоялся на основании рейтинга национальных сборных по версии организации.

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55 команд распределят на десять групп, куда попадут по одному представителю из каждой корзины. Сборная Украины никоим образом не сможет встретиться с командой России в отборе. Также ФИФА разведет сборные Косово и Сербии, а также Армению с Азербайджаном из-за напряженных отношений между странами.

Победители групп напрямую выйдут в финальную часть Мундиаля в Катаре. Команды, занявшие вторые строчки, а также лучшие сборные среди победителей Лиги наций разыграют еще три путевки. Среди этих 12 команд проведут три мини-турниры на выбывание с четырьмя участниками в каждом. Их победители и получат себе путевки на ЧМ.

Составы корзин:

Корзина 1 : Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды. Корзина 2 : Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Сербия, Турция, Словакия, Румыния. Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия. Корзина 4 : Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург. Корзина 5 : Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра. Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Жеребьевка европейской квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре состоится 7 декабря.

Первый тур европейского отбора к ЧМ пройдет 24 и 25 марта 2021 года, а заключительный десятый — 14-16 ноября 2021 года.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир впервые в истории состоится зимой, а не летом. Катар также станет первой в истории арабской страной, которая примет Мундиаль. В турнире примут участие 32 национальные команды.