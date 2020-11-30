В матче десятого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед одержал выездную победу над Саутгемптоном со счетом 3:2 благодаря Эдинсону Кавани, который вышел на замену и отметился дублем в игре.

После матча поклонники Эдинсона оставляли в соцсети Instagram восторженные комментарии от его игры, а сам футболист под сообщением от одного из пользователей: Я люблю тебя, Матадор! Не удержался и ответил ему: Спасибо, негрито.

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Позже уругвайский форвард удалил этот комментарий, но было уже поздно. Теперь Кавани грозит трехматчевая дисквалификация от Футбольной ассоциации Англии (FA) за проявления расизма.

Пока руководство красных дьяволов никак не комментирует эту ситуацию.

В 2011 году бывшего аргентинского форварда Ливерпуля Луиса Суареса дисквалифицировали на восемь матчей за слово негрито, которое он адресовал игроку Манчестер Юнайтед Патрису Эвра.

По правилам FA, футболиста могут дисквалифицировать на три матча, если обида была осуществлена ​​в письменной форме, а также на восемь матчей — в вербальной.

Деле Алли дисквалифицировали за шутку про Covid-19

В июне 2020 года английский хавбек Тоттенхэма Деле Алли получил один матч дисквалификации за расистскую шутку про коронавирус. Также футболист должен был выплатить £50 тыс. (€56,2 тыс.) штрафа.

В феврале этого года в аэропорту Хитроу Алли выложил видео в соцсети Snapchat, где он с маской на лице высмеивает эпидемию коронавируса, снимая при этом мужчину азиатской внешности, который кашляет.

После этого футболист перевел камеру на бутылочку с антисептическим средством для рук, написав под роликом: Этому вирусу нужно быть быстрее, чтобы добраться до меня.