В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2002/21 туринский Ювентус будет принимать киевское Динамо. Встреча состоится 2 декабря в Турине на стадионе Ювентус Стэдиум.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будет транслировать российский канал Матч! Футбол 2.

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В повторе игру можно будет просмотрен 3 декабря в 2.40 и 16.00 на канале Футбол 1, а также в 11.20 на Футбол 2.

Это будет шестая официальная игра команд в истории. В первом туре группового этапа ЛЧ Ювентус одержал выездную победу над бело-синими в Киеве. В других трех матчах фортуна тоже была на стороне туринского клуба, еще раз команды разошлись ничьей.

В другом матче лидер квартета G каталонская Барселона наведается в гости к венгерскому Ференцварошу. Встреча состоится в Будапеште на Пушкаш Арене и начнется в 22.00 по киевскому времени.

Фото: FC Dynamo Kyiv