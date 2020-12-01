Защитник черниговской Десны Ефим Конопля рассказал о своих эмоциях от первого вызова в сборную Украины.

— Дома лежал на диване, пытался поспать. Позвонил какой-то неизвестный номер и представился администратором сборной. Сказал: Тебя вызвали на ближайший сбор. Я сначала впал в ступор. Сказал: Да, хорошо. И повесил трубку. Потом бегал по квартире и кричал минут десять. Эмоции были невероятные. Потом успокоился, начал звонить, а что же брать с собой. Сказали бутсы со щитками и костюм, а остальные выдадут, — вспоминает Конопля.

Футболист добавил, что личного знакомства с главным тренером сборной Андреем Шевченко не было. Также несмотря на то, что Ефим уже два сбора провел с командой еще не пел песню дебютанта.

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Также 21-летний защитник рассказал, как реагирует на критику в соцсетях.

— Недавно Саше Зинченко угрожали в Instagram — я считаю, что это абсолютный бред. Какой в ​​этом смысл? Когда мне такое пишут, я прочитал и заблокировал человека. Когда пылесосят эксперты — вообще в расчет не беру. Это же их работа, надо сенсации делать, новости. Несколько раз хотелось прокомментировать к какому то посту, где было Конопля чмошник или что-то похожее. Но потом думаю, какой в ​​этом смысл? Эти люди никто. Сидят прямо на диване, пальцами щелкают по телефону и никакой ответственности не несут. А я ляпну что-то и это будет иметь плохие последствия, — сказал Ефим.

Конопля рассказал, что в оккупированном Донецке продолжают жить его родственники, а также о том, как его семья пострадала из-за войны на Донбассе.

— У нас в Донецке была квартира. Бабушка с дедушкой, они там, ходят за нашей квартирой ухаживают и сами там немножко жили. Ранее они жили в Спартаке — это село под Донецком, которое граничит с аэропортом — там половина села в пыль. Повезло, что их дом в другой части села. Но все равно, на хлев упал снаряд — дырки в шифере, окнах. Дедушка все позаколачивал.

Также игрок добавил, что его бабушка с дедушкой сейчас живут в Донецке.

ФИФА утвердила корзины для жеребьевки ЧМ-2022

Международная федерация футбола опубликовала на своем сайте утвержденные составы корзин для жеребьевки квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре, который состоится в 2022 году.

Сборная Украины оказалась во второй корзине для жеребьевки, а поэтому не встретится в квалификации с командами Швейцарии, Уэльса, Австрии, Польши, Сербии, Турции, Словакии и Румынии. Также сине-желтых разведут с российской сборной, которая оказалась в третьей корзине.