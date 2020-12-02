2 декабря в матче пятого тура Лиги чемпионов, группы G, венгерский Ференцварош сыграл с испанской Барселоной.

Матч прошел на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште и закончился со счетом 0:3 в пользу гостей.

Несмотря на то, что Ференцварош находился на родном поле, его игрокам не удалось взять инициативу в свои руки и успешно сыграть. В то же время футболисты Барселоны чувствовали себя в своей тарелке и уже на 14 минуте матча открыли счет. Гризманн принял передачу Альбы и пяткой закинул мяч в ворота.

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Успех испанцам удалось повторить и на 20 минуте встречи. Дембеле выполнил пас, адресатом которого в штрафной площадке стал Бретвейт. Он воспользовался случаем и пробил в нижний правый угол ворот.

Третий гол забил Дембеле. С одиннадцатиметровой отметки он отправил мяч в левый нижний угол ворот.

Составы команд

Ференцварош: Сомалия, Блажич, Ботка, Гайстер, Двали, Дибус, Исаел, Нгуен, Узун, Фримпонг, Шигер.

Барселона: Альба, Бретвейт, Бускетс, Гризманн, Дембеле, Дест, Лангле, Мингуеса, Нето, Пьянич, Тринкау.

Команда года-2020

Европейский футбольный союз (УЕФА) запустил голосование на лучшую команду 2020 года.

В список вошли имена 50-ти футболистов.

Подробнее о претендентах на попадание в команду года-2020 читайте на Фактах ICTV.