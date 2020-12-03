Бекхэма состарили до 70-летнего возраста в новой кампании против малярии

45-летнего Дэвида Бекхэма при помощи компьютерных технологий состарили до 70-летнего возраста в новой социальной рекламе, призывающей к борьбе против малярии.

На видео бывшего профессионального футболиста было трудно узнать, ведь ему при помощи графики наложили на лицо пигментные пятна и морщины.

Резкое старение Бекхэма в социальной рекламе демонстрирует его путешествие в будущее, где человечество смогло победить болезнь.

— Борьбу с малярией я принимаю близко к сердцу, потому что болезнь остается огромным убийцей детей, и мы имеем возможность изменить это в течение нашей жизни, — сказал Бекхэм о благотворительной организации Malaria No More, которая сотрудничает с экс-футболистом уже не впервые.

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Бекхэм поделился воспоминаниями о Дне благодарения в США

Бекхэм, который долгое время жил в США, не обошел своим вниманием День благодарения, который отмечали в этой стране в ноябре.

Бывшая звезда футбола поделился теплыми воспоминаниями о Дне благодарения и поздравил своих американских друзей.

Фото: malariamustdie.com