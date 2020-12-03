Голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин попал в символическую сборную пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 по версии организации.

В Киеве 19-летний вратарь сохранил свои ворота сухими в матче против мадридского Реала, а горняки праздновали победу благодаря голам Дентиньо и Манора Соломона со счетом 2:0.

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Во время матча Трубин несколько раз спасал ворота донецкого клуба после ударов футболистов галактикос.

Компанию Трубину в символической одиннадцатке составили Оливье Жиру с Челси, который оформил покер в матче с испанской Севильей, и вингер Ювентуса Федерико Кьеза, который отметился в воротах киевского Динамо.

Символическая сборная пятого тура ЛЧ по версии УЕФА

Голкипер: Анатолий Трубин (Шахтер);

Анатолий Трубин (Шахтер); Защитники: Александер Шольц (Мидтьюлланд), Кристиан Ромеро (Аталанта), Рафа Герреро (Боруссия Дортмунд);

Александер Шольц (Мидтьюлланд), Кристиан Ромеро (Аталанта), Рафа Герреро (Боруссия Дортмунд); Полузащитники: Федерико Кьеза (Ювентус), Ирфан Кахведжи (Истанбул Башакшехир), Димитри Пайет (Марсель);

Федерико Кьеза (Ювентус), Ирфан Кахведжи (Истанбул Башакшехир), Димитри Пайет (Марсель); Нападающие: Шарль де Кетеларе, Ноа Ланг (оба — Брюгге), Оливье Жиру (Челси).

Также Трубин вошел в символическую сборную тура по версии статистического портала SofaSotf, куда также попал украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко.

Победа Шахтера над Реалом стала второй в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В первом туре группового этапа горняки победили королевский клуб в Мадриде со счетом 3:2.

В турнирной таблице квартета В у Шахтера семь очков, как и у Реала. Горняки идут на второй позиции благодаря преимуществу в личных встречах. В шестом туре Шахтер на выезде сыграет против миланского Интера.

Фото: FC Shakhtar