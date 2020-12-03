Участникам Олимпиады в Токио запретят заниматься сексом

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио в следующем году запретят участникам заниматься сексом во время соревнований.

Для спортсменов введут своеобразный кодекс поведения, который будет включать запрет физических контактов, разговоры на повышенных тонах и обязательное ношение масок, кроме как во время тренировок или соревнований.

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Отказ от физических контактов являет собой и табу на секс, который будет запрещен из-за риска распространения коронавируса.

Спортсмены также должны предоставить отрицательный результат теста на Covid-19 меньше чем за 72 часа до прибытия. Также атлетов проверять на коронавирусную инфекцию каждые 96-120 часов во время Игр.

— Это не закон, но нам нужно быть осторожными и просить людей соблюдать меры предосторожности, — сказал руководитель Оргкомитета Токио-2020 Тоширо Муто.

Известно, что всех участников попросят как можно быстрее покинуть страну после завершения соревнований.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане для участников соревнований приготовили 110 тыс. презервативов. В среднем на одного жителя Олимпийской деревни приходилось 37 презервативов на каждый из 16 соревновательных дней.

Тогда организаторы Игр были уверены, что все презервативы не будут использованы по назначению, ведь многие спортсмены забирают их из собой в качестве сувениров.

В марте 2020 года стало известно, что МОК и правительство Японии приняли решение перенести Олимпийские игры на 2021 год. Новые даты Олимпиады — с 23 июля по 8 августа 2021 года.