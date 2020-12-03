УЕФА назвал город, который примет первый в истории финал Лиги конференций

Исполнительный комитет УЕФА на заседании принял решение о местах проведения ближайших финалов нескольких турниров, среди которых финал Лиги конференций УЕФА-2022, финальная стадия Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 и финальная стадия молодежного Евро-2023.

Финальную стадию Лиги наций УЕФА-2021 примет Италия. Полуфиналы состоятся 6 и 7 октября следующего года, матч за третье место и финал пройдут 10 октября в Турине на Ювентус Стэдиум и в Милане на знаменитом Сан-Сиро.

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Хозяевами финальной стадии молодежного чемпионата Европы в 2023 году станут Румыния и Грузия. Матчи турнира с участием 16 сборных примут четыре румынских стадиона — два в Клуж-Напоке и два в Бухаресте, а также четыре грузинские арены: в Поти, Батуми и два в Тбилиси. Матч-открытия пройдет в Румынии, а финал — в Грузии.

Первый в истории финал новосозданного еврокубкового турнира Лиги конференций УЕФА-2022 состоится в столице Албании Тиране на новом стадионе Эйр Албания или Национал Арена.

Что такое турнир Лига конференций?

Лига конференций УЕФА станет третьим еврокубковых турнирах под эгидой УЕФА. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций. В состав участников турнира войдут 46 клубов, которые попадут туда из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Перед групповым этапом будет три отборочных раунда и плей-офф, но прямых путевок в турниру не будет. В стадию группового этапа попадет 32 команды: 17 клубов через основной путь ЛЧ, 10 клубов после вылета из плей-офф Лиги Европы и еще 5 клубов через путь чемпионов Лиги конференций.