Шестнадцатый этап Формулы-1 Гран-при Сахира запланирован на 6 декабря на Международном автодроме Бахрейна в Сахире.

Этот этап впервые попал в календарь Формулы-1. Его добавили в текущий сезон после отмены ряда Гран-при из-за пандемии.

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Из-за положительного теста на коронавирус его пропустит семикратный чемпион королевских гонок Льюис Хэмилтон. Его место займет пилот Williams Джордж Рассел. Самого Рассела в команде заменит пилот Ф-2 Джек Эйткен. Также тест-пилот команды Haas Пьетро Фиттипальди заменит Ромена Грожана, который на Гран-при Бахрейна попал в серьезную аварию.

В пятницу у пилотов запланированы две практики, а на субботу еще один заезд и квалификация. Сама гонка состоится в воскресенье.

Посмотреть прямую трансляцию гонки на автодроме в Бахрейне можно будет на канале Setanta Sports+, которая начнется 6 декабря в 19.05 по киевскому времени. В записи этап можно будет посмотреть на канале Setanta Sport в 23.45. Также гонку транслировать российский телеканал Матч ТВ.

Во время первой практики лучшую скорость продемонстрировал Джордж Рассел на болиде Mercedes. Также в тройку вошли два пилота Red Bull Макс Ферстаппен и Александр Албон.

Хэмилтон — семикратный чемпион Формулы-1

Во время четырнадцатого этапа Формулы-1 Гран-при Турции Хэмилтон завоевал седьмой титул чемпиона мира с королевских автогонок.

Таким образом по количеству титулов британец догнал немецкого гонщика Михаэля Шумахера.