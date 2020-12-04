Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вплотную приблизились к Шотландии

После матчей пятого тура группового этапа еврокубков Украина продолжает оставаться на двенадцатой строчке в таблице коэффициентов УЕФА вслед за Шотландией.

Пятый тур Лиги чемпионов принес Украине победу и поражение — Шахтер второй раз оказался сильнее мадридский Реал (2:0), а киевское Динамо крупно проиграло в Турине Ювентусу (0:3). В Лиге Европы единственная украинская команда луганская Заря минимально обыграла четвертую команду английской Премьер-лиги Лестер в Запорожье.

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Две победы принесли стране четыре пункта или 0,8 балла по конвертацией таблицы коэффициентов. Но даже такой успех не позволил улучшить свое положение в рейтинге.

После победы горняков над командой Зинедина Зидана Украина сдвинула шотландцев, затем Заря после победе над лисами укрепила положение. Однако, Шотландии хватило одной победы Рейнджерса над Стандартом, чтобы обойти нашу ассоциацию из-за меньшего количества команд, стартовавших в еврокубках.

Теперь расстояние между Шотландией и Украиной составляет 0,025 баллов. А вот отставание от десятой строчки, на которой плотно закрепилась Австрия, только возросло. Сейчас оно составляет 3,725 пунктов.

Преимущество Шотландии и в том, что Рейнджерс, который тренирует Стивен Джеррард, уже обеспечил себе плей-офф, а путевки в весеннюю часть турнира для Шахтера и Динамо до сих пор под вопросом. Уже точно известно, что в плей-офф не попала луганская Заря.

Турция, которая идет на 13-й строчке увеличила отставание от нас до одного балла. Оба турецких клуба Сивасспор и Истанбул проиграли свои матчи.

Если Украина завершит сезон на 12-м месте, то автоматически лишит прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов победителя розыгрыша УПЛ.

Фото: FC Shakhtar