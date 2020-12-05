Реал Мадрид и Севилья встречались в рамках матча 12-го тура Чемпионата Испании Ла Лига. Встреча прошла в Севилье на стадионе Эстадио Рамон Санчес Писхуан и завершилась победой Реала со счетом 1:0.

Первый тайм завершился спокойно без забитых мячей. А вот на 55-й минуте второго тайма в свои ворота мяч забил вратарь Севильи Яссин Буну. Мяч срикошетил от него в сетку.

Неплохой шанс сравнять счет был у Севилье. На 86 минуте Лукас Окампос пробил по воротам, но голкипер выдал блестящий сейв.

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По результатам игры, Реал поднялся на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Севилья же пока остается на пятой позиции.

В 13-м туре Чемпионата Испании Реал Мадрид 12 декабря сыграет с Атлетико, а Севилья в тот же день сыграет с Хетафе.