Донецкий Шахтер и закарпатский Минай встречались в рамках матча 12-го тура Чемпионата Украины по футболу. Встреча прошла в Киеве на стадионе Олимпийский и завершилась победой Шахтера со счетом 5:1.

Счет в матче на 20 минуте автоголом открыл Олег Допилка (Минай). Через минуту счет результативным ударом удвоил уже Фернандо (Шахтер).

На 29-й минуте Манор Соломон забил в ворота Миная третий мяч. Но уже на 35 минуте первый и единственный в этом матче гол за Минай забил Анатолий Нуриев.

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Во втором тайме на 49 минуте Николай Матвиенко (Шахтер) отправил четвертый мяч в ворота соперников.

На 72-й минуте после рикошета от Максима Лопиренка Минай заработал второй автогол в матче.

1 декабря Шахтер во второй раз обыграл Реал в Лиге чемпионов. Горняки принимали галактикос в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Фото: ФК Шахтер Донецк