Кто такой Василий Василенко, которого РФ приговорила к 12 годам колонии за шпионаж

Бывшего украинского футболиста Василия Василенко приговорили в России к 12 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Дело 53-летнего Василенко находилась под грифом “секретно”, а заседание Мосгорсуда проходило в закрытом режиме. Известно, что дело украинца вело московское отделение ФСБ, а материалы расследования были и являются засекреченными.

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Василия Василенко арестовали в октябре 2019 года по обвинению в незаконном пересечении российской границы и контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ — Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов). Однако весной следующего года его дело переквалифицировали на шпионаж.

По статье 276 УК РФ — Шпионаж ему грозило наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.

В то же время российское издание РИА Новости, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что Василенко пытался приобрести военное оборудование по поручению украинской компании, связанной с Министерством обороны Украины. Речь идет о крупногабаритном оборудовании, которое было разработано в СССР в 60-х годах и не имеет огневой мощи.

О деле Василенко стало известно после того, как он обжаловал постановление о продлении ареста и сам факт ареста.

19 июня 2020 года Мещанский суд Москвы продлил срок ареста украинцу до 24 сентября. Все это время он находился в одном из СИЗО российской столицы.

7 декабря Мосгорсуд вынес решение о 12 годах лишения свободы в колонии строгого режима. Известно также, что прокурор просил для Василенко 16 лет тюрьмы.

Что известно о Василии Василенко?

Он является гражданином Украины и родился в 1967 году. В период с 1992 по 2001 год играл на позиции защитника и защищал цвета трех украинских клубов: Таврия (Новотроицкое), Дружба (Бердянск) и Торпедо (Мелитополь).

Тогда эти команды находились во второй и третьей футбольных лигах Украины. В 1992-1995 годах Василенко участвовал в розыгрыше Кубка Украины по футболу.

С июля 2000 года по июнь 2001 года Василенко входил в тренерский штаб мелитопольского клуба Олком (бывший Торпедо — ред.), за который ранее играл.

Василенко далеко не первый гражданин Украины, кого Российская Федерация обвиняет в шпионаже в пользу Украины. Самым известным является дело корреспондента агентства Укринформ во Франции Романа Сущенко.

Его задержали 30 сентября 2016 года в Москве. Сущенко обвинили в шпионаже и приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Журналиста освободили 7 сентября 2019 года во время обмена пленными.

Фото: Мосгорсуд