Карточку с изображением Уэйна Гретцки продадут на аукционе за рекордную сумму

Коллекционную карточку 1979 года с изображением одного из лучших хоккеистов в истории НХЛ Уэйна Гретцки продадут на аукционе за рекордную сумму.

Карточка-новичка O-Pee-Chee сезона-1979/80 выставлена ​​на известном интернет-аукционе Heritage Auctions. На ней изображен Гретцки в 18-летнем возрасте.

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Организаторы надеются, что она станет первой хоккейной карточкой, которую удастся продать за сумму более чем $1 млн. Торги на аукционе завершатся 13 декабря.

— Есть только несколько карточек, которые преодолели барьер в $1 млн. Это будет первая такая хоккейная карточка, — сказал директор по спорту Heritage Auctions Крис Айви.

Издание Toronto Star отмечает, что карточку-новичка O-Pee-Chee с Гретцки найти не сложно, однако хорошего качества — большая редкость. В среднем ее можно продать $30 тыс. Однако, карточка, которая выставлена ​​на аукционе получила самую высокую оценку — десятку от компании PSA, которая занимается оценкой карточек.

— Из всех карточек-новичка O-Pee-Chee с Гретцки только две получили самую высокую оценку, и это одна из них. Если сравнивать, то 330 таких карточек с Майклом Джорданом получили наивысшую оценку от PSA, — отметил Айви.

Первая такая карточка с Гретцки с наивысшей оценкой в ​​августе 2016 года ушла с молотка на аукционе за $465 тыс. Сейчас это является рекордом среди хоккейных карточек.

Уэйн Гретцки в Национальной хоккейной лиге выступал за Эдмонтон, Лос-Анджелес, Сент-Луис и Нью-Йорк Рейнджерс. В его активе четыре победы в Кубке Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988). Также Гретцки является лучшим бомбардиром в истории НХЛ — в 1 487 играх он набрал 2 857 очков (894 шайбы и 1 963 передачи).

В документальной ленте ЮКИ режиссера Владимира Мулы Уэйн Гретцки подтвердил свои украинские корни. Более о фильме можно узнать в рецензии от Фактов ICTV.

Источник: Toronto Star