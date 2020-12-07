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Факты / Спорт
Віталій Плахта |

Мейвезер вернется на ринг в бою против YouTube-блогера Логана Пола

Флойд Мейвезер вернется на ринг в феврале, чтобы сразиться с YouTube-блогером Логаном Полом.

43-летний Мейвезер анонсировал поединок, который состоится 20 февраля, в воскресенье в Instagram.

Несмотря на то, что 25-летний Пол почти на два десятилетия моложе своего соперника, он вряд ли доставит хлопот бывшему спортсмену, который ушел из профессионального бокса непобедимым, выиграв 50 боев.

Выгодный бой

И Майвезер и Пол в прошлом уже заработали на подобных выставочных боях.

Флойд Мейвезер заработал более $100 млн в своем поединке против звезды UFC Конора Макгрегора в 2017 году, и $9 млн после боя против японского кикбоксера Теншина Насукавы в 2018 году.

Пол в прошлом году дрался с другим YouTube-блогером KSI, проиграв бой, но заработав миллионы долларов.

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Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Как можно будет посмотреть бой

Просмотр трансляции февральского боя можно будет приобрести. Первые 1 млн клиентов заплатят $24,99, а ближе к бою цена вырастет до $69,99.

У Пола проблем с привлечением аудитории точно не будет: у него больше 22 млн подписчиков на YouTube.

Фото: Dreamstime

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