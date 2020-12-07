Флойд Мейвезер вернется на ринг в феврале, чтобы сразиться с YouTube-блогером Логаном Полом.
43-летний Мейвезер анонсировал поединок, который состоится 20 февраля, в воскресенье в Instagram.
Несмотря на то, что 25-летний Пол почти на два десятилетия моложе своего соперника, он вряд ли доставит хлопот бывшему спортсмену, который ушел из профессионального бокса непобедимым, выиграв 50 боев.
Выгодный бой
И Майвезер и Пол в прошлом уже заработали на подобных выставочных боях.
Флойд Мейвезер заработал более $100 млн в своем поединке против звезды UFC Конора Макгрегора в 2017 году, и $9 млн после боя против японского кикбоксера Теншина Насукавы в 2018 году.
Пол в прошлом году дрался с другим YouTube-блогером KSI, проиграв бой, но заработав миллионы долларов.
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Как можно будет посмотреть бой
Просмотр трансляции февральского боя можно будет приобрести. Первые 1 млн клиентов заплатят $24,99, а ближе к бою цена вырастет до $69,99.
У Пола проблем с привлечением аудитории точно не будет: у него больше 22 млн подписчиков на YouTube.