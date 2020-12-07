Сборная Украины получила соперников в квалификационном отборе на чемпионат мира по футболу в Катаре.

7 декабря в штаб-квартире ФИФА в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка отбора, по итогам которого Украина попала в группу D.

Соперниками сине-желтых в отборе стали: Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан.

Подопечные Андрея Шевченко во время посева попали во вторую корзину и не могли встретиться со Швейцарией, Уэльсом, Швецией, Австрией, Сербией, Турцией, Словакией и Румынией. Также сине-желтые не могли попасть в одну группу с командой России (третья корзина).

На чемпионат мира 2022 года в Катаре попадут 13 команд из Европы. Десять сборных, которые займут первые места в своих группах, получат прямые путевки на Мундиаль.

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Команды, занявшие вторые строчки в группах, попадут в плей-офф квалификации, где к ним присоединятся две лучшие команды Лиги наций. Таким образом 12 команд в двух раундах плей-офф разыграют еще три билета на ЧМ-2022.

Первый тур европейского отбора к ЧМ пройдет 24 и 25 марта 2021 года, а заключительный десятый — 14-16 ноября 2021 года.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир впервые в истории состоится зимой, а не летом. Катар также станет первой в истории арабской страной, которая примет Мундиаль. В турнире примут участие 32 национальные команды.