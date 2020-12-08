Каталонская Барселона опубликовала в соцсетях промо к матчу заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21 против туринского Ювентуса.

На картинке изображены лидеры обеих команд — Лионель Месси и Криштиану Роналду. Они сидят друг против друга и рассматривают фотографии из их личных встреч.

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Однако, Барселона не упустила возможности выделить среди двух величайших игроков современности именно аргентинца. На зеркале возле Лео написано: GOAT (Greatest of all time — Величайший на все времена, — Ред.).

— История, — подписал снимок Twitter-аккаунт блаугранас.

H I S T R Y

Cristiano Ronaldo & Leo #Messi pic.twitter.com/kBElYkoBRg — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2020

А вот нидерландский наставник каталонского клуба Рональд Куман был более демократичным на предматчевой пресс-конференции. Он отказался выбирать лучшего между Месси и Роналду.

— Это фантастика, что они поддерживают такой уровень в течение 15 лет. В обоих невероятная статистика забитых мячей, хет-триков, выигранных трофеев. Я считаю, что неправильно выбирать между ними лучшего, потому что они потрясающие игроки и я восхищаюсь обоими, — сказал Куман

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло согласился с голландцем и тоже отказался сравнивать футболистов.

— Это феномены, которые заставляют радоваться миллионы фанатов каждый раз, когда выходят на футбольное поле. Куман прав, ведь их сравнивать несправедливо, — добавил Пирло.

8 декабря Барселона примет Ювентус в Лиге чемпионов. Этот матч должен стать первой дуэлью Лионеля и Криштиану с 2018 года. Первую встречу команд в этом розыгрыше, которая завершилась победой Барселоны со счетом 2:0, португалец пропустил из-за положительного теста на коронавирус.