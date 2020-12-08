В Мексике расстреляли участников любительского матча, есть погибшие

В районе Уриангато в мексиканском штате Гуанахуато на участников матча с участием любительских команд напала вооруженная банда. Жертвами преступников стали четыре человека, еще по меньшей мере три получили ранения.

Инцидент произошел после завершения встречи. Неизвестные проникли на футбольное поле и открыли огонь по игрокам. Некоторые из футболистов упали на футбольное поле, другие побежали в укрытие.

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Полиция, прибывшая на вызов, обнаружила трех футболистов мертвыми и четырех ранеными, но впоследствии один из них скончался не приходя в сознание в карете скорой помощи.

Правоохранители сейчас расследуют все обстоятельства трагедии. Сейчас неизвестно, какая именно из банд, орудующих в регионе, может нести ответственность за нападение.

В ноябре жертвами организованной преступности в Мексике стали почти 2,3 тыс. человек.

Штат Гуанахуато имеет дурную славу. Только в ноябре там зарегистрировали 333 умышленных убийства. Год назад губернатор штата Диего Родригес Вальехо призвал Национальную гвардию Мексики принять участие в разрешении кризиса безопасности в регионе.

По показателю высокого количества умышленных убийств штат Гуанаухато занимает первое место в Мексике. Для сравнения, в южном регионе Кампече власти зафиксировали в ноябре два подобных преступления.

16 убийств во время товарищеского матча в Мексике

Товарищеский матч заключенных в мексиканском городе Сиенегилья в штате Сакатекас завершился массовым убийством.

Заключенные вышли на поле с огнестрельным оружием и устроили кровавое побоище. Среди убитых только заключенные, но ранения получили несколько детей, пришедших на матч.

Источник: El Universal