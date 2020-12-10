Бурда рассказал о специфике тренировок под руководством Реброва

25-летний защитник киевского Динамо Никита Бурда рассказал, что под руководством украинского специалиста Сергея Реброва футболисты много времени проводили в тренажерном зале.

— Именно в тренажерном зале, мне кажется, мы больше работали при Сергее Реброве. Со всеми тренерами мы этому моменту уделяли время. Но именно при Реброве мы больше там работали, — рассказал Бурда.

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Также футболист признался, что несмотря на травму ежедневно занимается в зале, чтобы держать себя в форме.

— Сколько времени провожу в зале? Когда как. Сейчас, когда травма, то каждый день. А в общем ритме — это разминка перед тренировкой. Если недельный цикл, то можно смело два-три раза потренироваться, но при условии, что в неделю только одна игра. Если нужно дважды играть, то необходимо время на восстановление.

В сентябре Бурде сделали операцию на ахилловом сухожилие. Хирургическое вмешательство прошло успешно. По прогнозам врачей, восстановление футболиста должно занять примерно полгода.

Динамо вышло в Лигу Европы

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов Динамо минимально обыграло венгерский Ференцварош, который тренирует Сергей Ребров.

Победа гарантировала бело-синим путевку в 1/16 Лиги Европы этого сезона.