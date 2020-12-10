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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Игроки Боруссии М досматривали матч Шахтера на планшете возле поля

В квартете B в Лиге чемпионов перед заключительным туром группового этапа развернулась небывалая интрига, ведь все четыре команды претендовали на выход в плей-офф турнира. Первым путевку завоевал мадридский Реал благодаря победе над менхенгладбахской Боруссией.

Жеребята несмотря на поражение в Мадриде могли как остаться на втором месте, что гарантирует плей-офф ЛЧ, так и вылететь в Лигу Европы.

Читайте: Дубль Бензема вывел Реал в 1/8 финала Лиги чемпионов

Чтобы продолжить борьбу в главном еврокубковом турнире Европы Боруссии крайне необходима была ничья Интера и Шахтера в параллельном матче. Победа любого из этого дуэта делегировала бы подопечных Марко Розе в ЛЕ.

Поскольку матч на Альфредо ди Стефано завершился раньше, команда возле скамейки запасных в полном составе досматривала игру из Сан-Сиро на планшете.

Как только арбитр в Милане дал финальный свисток, который зафиксировал ничью 0:0, менхенгладбахцы не смогли сдержать эмоций.

Затем празднование выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссии перенеслись в раздевалку команды.

Боруссия пробилась в плей-офф, хотя не одержала ни одной победы над Реалом и Интером. Немцам было достаточно двух побед над донецким Шахтером, который несмотря на то, что дважды обыграл Реал, неожиданно уступил жеребятам со счетом 0:4 и 0:6.

Благодаря ничьей в Милане в матче против Интера донецкий Шахтер гарантировал себе путевку в 1/16 Лиги Европы. Горняки во время жеребьевки будут сеяными. А вот для Интера эта еврокампании завершилась.

Фото: Borussia Moenchengladbach

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