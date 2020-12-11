Семнадцатый этап Формулы-1 Гран-при Абу-Даби запланирован на 13 декабря на Автодроме Яс Марина в Абу-Даби.

Это заключительный этап в календаре Формулы-1 сезона-2020. Основная особенность гонки в ОАЭ заключается в том, что пилоты стартуют при солнечном освещении, а финишируют уже ночью при искусственном. Также на трассе необычный выход из пит-лейна — после проезда пелетона гонщик попадает в своеобразный туннель с небольшой шиканой, откуда возвращается на трассу.

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Посмотреть прямую трансляцию гонки на автодроме в Абу-Даби можно будет на канале Setanta Sports+, которая начнется 13 декабря в 15.05 по киевскому времени. В записи этап можно будет посмотреть на канале Setanta Sport в 23.45. Также гонку будет транслировать российский телеканал Матч Арена.

Во время первой практики лучшую скорость продемонстрировал Макс Ферстаппен на болиде Red Bull. Также в тройку вошли Валттери Боттас из Mercedes и Эстебан Окон из Renault Sport. По итогам второго свободного заезда лучшим оказался Боттас. В тройку вошли Льюис Хэмилтон (Mercedes) и Ферстаппен.

Пришедший этап Гран-при Сахира из-за положительного теста на Covid-19 пропускал действующий чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон. Вместо него в болид немецкой конюшни сел его соотечественник Джордж Расселл. А вот победил на трассе в Бахрейне пилот Racing Point Серхио Перес. Вместе с ним на подиум поднялись Эстебан Окон (Renault Sport) и Лэнс Стролл (Racing Point).