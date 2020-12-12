Бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO, британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым состоится 12 декабря в Лондоне.

Вечер бокса пройдет на SSE Arena Wembley, который может вместить 12,5 тыс. зрителей. Но сам бой из-за карантинных мер разрешили посетить 1 тыс. болельщиков.

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В Украине прямая трансляция боя Джошуа — Пулев не запланирована. Но ее можно посмотреть на британском телеканале Sky Sports или стриминговой платформе DAZN. Стоимость трансляции поединка на Sky Sports составляет £24,95 (€27,15). Также бой будет транслировать российский онлайн-сервис AMEDIATEKA.

Сам бой начнется не ранее 23.30 по киевскому времени.

Кроме боя Джошуа и Пулева на SSE Arena Wembley состоится еще ряд интересных поединков:

Лоуренс Околи (Великобритания) — Никодем Ежевськи (Польша)

Хьюи Фьюри (Великобритания) — Мариуш Вах (Польша)

Мартин Баколе (Конго) — Сергей Кузьмин (Россия)

Кирон Конвей (Великобритания) — Маколей МакГовен (Великобритания)

Флориан Марку (Албания) — Джейми Стюарт (Великобритания)

Каис Ашфак (Великобритания) — Эшли Лейн (Великобритания)

Бой Джошуа — Пулев переносился уже дважды. Впервые боксеры должны были выйти в ринг еще в октябре 2017 года, но бой отменили из-за травмы болгарина. Во второй раз его планировали на июнь 2020 года, но помешала эпидемия коронавируса.

Оба боксера входят в топ-5 бойцов супертяжелого дивизиона, поэтому победа позволит одному из них возглавить рейтинг лучших бойцов в этой категории. Для Джошуа это первый защиту титулов после реванша с Руисом, а для Пулева — это вторая попытка завоевать чемпионский пояс. Первая была против Владимира Кличко в 2014 году.