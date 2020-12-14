Дом Паоло Росси ограбили во время его похорон

Дом обладателя Золотого мяча и чемпиона мира 1982 года в составе сборной Италии Паоло Росси ограбили во время его похорон.

Преступники проникли в дом легенды итальянского футбола во время похоронной процессии и похитили личные вещи футболиста, в том числе часы.

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Паоло Росси кремировали вечером 13 декабря после церемонии прощания на стадионе Ромео Менти в Виченце и церемонии в Кафедральном соборе города. Проститься с легендарным футболистом пришли тысячи итальянцев.

Жена Росси вернулась после похорон в их дом и обнаружила, что в нем побывали грабители.

Сейчас полиция ведет расследование преступления. Известно, что грабители не взяли медали и трофеи, которые завоевал Росси во время футбольной карьеры.

— У меня нет сил говорить. Смерти Паоло было недостаточно, стресса от этих изнурительных дней было недостаточно, боли для всех нас было недостаточно, чтобы теперь испытать такое потрясение, — сказала вдова Росси Федерика Каппеллетти.

Все матчи итальянских Серии А и В начались с минуты молчания в память о Паоло Росси. Футболист умер 9 декабря в возрасте 64 лет, а причиной его смерти стал рак легких.

Источник: Football Italia