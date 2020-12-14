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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Милан — единственная команда из топ-5 лиг без поражений после весеннего карантина

В 11 туре чемпионата Италии Милан на Сан-Сиро сыграл вничью с Пармой — 2:2, а вот мадридский Атлетико в матче 13 тура испанской Примеры уступил Реалу на Альфредо ди Стефано со счетом 2:0.

Таким образом, после субботнего поражения матрасников итальянский Милан остается единственной командой среди пяти лучших европейских чемпионатов, которая не потерпела ни одного поражения во внутренних чемпионах с начала возобновления футбольных матчей после общего карантина в марте-апреле 2020 года.

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Милан мог проиграть Парме, ведь уступал в счете 0:2, но дубль Тео Эрнандеса выгрыз для команды ничью. Второй гол французский защитник забил в добавленное арбитром время.

В текущем сезоне Серии А Милан продлил свою беспроигрышную серию до 11 матчей. Подопечные Стефано Пиоли являются лидерами турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 27 очков. Вторым идет миланский Интер (24), а замыкает тройку лидеров Наполи (23).

А вот в текущем розыгрыше Лиги Европы в пассиве Милана есть одно поражение. В третьем туре группового этапа россонери дома разгромно уступили французскому Лиллю (0:3), но это не помешало выйти миланскому клубу в 1/16 финала с первого места.

Источник: OptaJoe

Фото: Dreamstime

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