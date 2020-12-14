Пляж, коктейли и попугаи: Белодед показала фото с отдыха в Доминикане

Чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед поделилась со своими подписчиков яркими снимками с отдыха в Доминиканской республике.

На них 20-летняя спортсменка позирует на пляже с коктейлем в руке и в окружении попугаев.

— Экзотика — подписала пост Белодед.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

— Рай. Лови лучики солнца максимально, — прокомментировала снимки легкоатлетка Юлия Левченко. На что Белодед ей ответила: Действительно рай. Ловлю и заряжаюсь энергией.

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Очевидно, такими яркими фото девушка хочет продемонстрировать, что не переживает из-за расставания с футболистом киевского Динамо и чемпионом мира U-20 Денисом Поповым, который недавно подтвердил, что они с Белодед больше не пара. Однако, на вопрос, почему они разошлись, Денис ответил: Вы лучше у нее спросите.

Так в комментариях один из пользователей пожурил ее за разрыв отношений с Поповым: Зря ты так с Денисом. Ты ему действительно нравишься.

Недавно журналисты заметили, что Белодед и Попов отписались друг от друга в Instagram. Пара разошлась спустя менее чем два месяца после подтверждения своего романа.

Фото: DARIA BILODID