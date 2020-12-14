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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Свитолина исполнила танец живота с бутылкой на голове

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выложила в соцсетях видео, где она танцует, удерживая на голове бутылку с водой.

— Так я тренирую спокойствие и сосредоточенность, — подписала ролик спортсменка.

 

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Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Подписчики Элины в комментариях оценили ее танец огромным количеством емодзи и комментариев: Люблю восточные танцы, Замечательный танец, Моя прекрасная муза.

Сейчас пятая ракетка мира проводит свой отдых на острове Тенерифе.

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В прошлом сезоне Свитолина провела 30 игр, в которых одержала 21 победу. В ее активе два титула турниров WTA — в Страсбурге (Франция) и в Монтеррее (Мексика).

В 2020 году Элина завершила выступления поражением от греческой теннисистки Марии Саккари во втором круге теннисного турнира в Остраве (Чехия) — 3:6, 3:6.

Надаль получил 1000 побед в карьере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на Мастерсе в Париже повторил достижение Джимми Коннорса (1 274), Роджера Федерера (1 242) и Ивана Лендла (1 068).

20-кратный победитель турниров серии Grand Slam стал четвертым теннисистом в истории, кому удалось выиграть 1 тыс. Матчей на корте в карьере.

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